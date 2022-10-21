مي فاروق تجري البروفات النهائية لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية «فيديو»

تجري المطربة مي فاروق، البروفات النهائية لحفلها الغنائي الليلة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ونشرت مي فاروق، عبر حسابها على «إنستجرام»، فيديو من البروفات النهائية لحفلها، معلقة: «سهرة من ليالي ألف ليلة وليلة أنتظرها معكم كل عام في الحدث الأقرب إلى قلبي مهرجان الموسيقى العربية، الذي أتشرف أن أشارك به كل عام، انتظروني في تمام الثامنة مساءً بدار الأوبرا المصرية».

مهرجان الموسيقي العربية

وتستمر فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، حتى الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق والبحرين.

ويشارك في فعاليات المهرجان، عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء من بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، وغيرهم.