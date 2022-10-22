أبو مسلم يشيد بـ «كولر»: مستوى الأهلي تقدم.. وأتوقع له النجاح

أثنى أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، على أداء لاعبي الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ثم الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، قبل مواجهة أسوان، غدا الأحد.

وقال «أبو مسلم» في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي كان قافل على نفسه، حتى المباريات الودية لم يكن يذيعها، وهناك تقدم في مستوى الأهلي مع مارسيل كولر، وهذا واضح بداية من حارس المرمى حتى المهاجم، خاصة في عملية الضغط».