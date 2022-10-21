قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة، يهتم مشجعي كرة القدم المصرية، بالبحث عن أسعار وطرق حجز تذاكر كأس السوبر المصري 2022 بين الأهلي والزمالك، لحضور المباراة المرتقبة بين الفريقين في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تتجه الأنظار إلى ذلك اللقاء المهم، لتحديد البطل هذا العام.

اسعار وطرق حجز تذاكر كأس السوبر المصري 2022

نشر مجلس أبو ظبي الرياضي، أسعار وطرق حجز تذاكر كأس السوبر المصري 2022 بين الأهلي والزمالك، إذ تحدد الأسعار وفقا لفئات محددة.

- أسعار تذاكر القسم الخاص بالجمهور، تراوحت بين 50 و1000 درهم إماراتي.

- أسعار تذاكر كبار الزوار تراوحت بين 26.5 ألف درهم، و52.5 ألف درهم.

- صالة كرة القدم يصل السعر إلى 1050 درهمًا إماراتيًا.

- صالة العرض يصل السعر إلى 840 درهمًا إماراتيًا.

- صالة النادي التي تشمل منطقة المأكولات والمشروبات، تحددت بـ735 درهمًا إماراتيًا.

- تراس النادي الجنوبي، جاء سعر تذكرته 700 درهم إماراتي.

- الدرجة الخامسة يصل سعر التذكرة إلى 500 درهم إمارتي.

طرق حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

يمكن حجز تذاكر مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك عبر موقع «تيكت ماستر - Ticketmaster»، عن طريق الدخول والضغط على خيار حجز المباراة، ثم النقر على الفئة التي تريد الحجز بها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022، يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرض ملعب هزاع بن زايد.

وحقق الزمالك لقبي الدوري العام وكأس مصر في الموسم الماضي، وحل الأهلي وصيفا له في بطولة الكأس، لذا يلتقى الفريقان لتحديد الفائز بكأس السوبر في مباراة مهمة يترقبها مشجعي الفريقين، إذ يسعى الأحمر لتعويض خسارة الدوري، وقبله بطولة أفريقيا، والأبيض لمواصلة الانتصارات التي حققها الفريق على مدار عامين متتاليين.