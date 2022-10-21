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عملية جراحية سر غياب أفشة عن تشكيل الأهلي الأساسي

كتب:

علي سمير
01:35 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
قفشة

قفشة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، سبب غياب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات الماضية، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات حتى الآن فاز فيهم جميعًا حيث واجه الاتحاد المنستيري التونسي، ذهابًا وإيابًا، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ثم كرر فوزه في موقعة العودة بثلاثية، وواجه الإسماعيلي في بطولة الدوري وفاز بهدف دون رد.

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