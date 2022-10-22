تحذير مهم من «هيئة الدواء» بشأن قطرة عيون مغشوشة بالأسواق

حذرت «هيئة الدواء» المواطنين، من وجود عبوات مقلدة من المستحضر فيجاموكس، موجهة بسرعة ضبط وتحريز العبوات المقلدة، مشيرة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية وغير الأصلية.

وحددت هيئة الدواء في منشور رسمي لها، العبوات الأصلية، موضحة أنها مدون عليها سعر البيع للجمهور، كما أن لون المحلول الداخلي ليس شفافا، وفيما يتعلق بالعبوات المقلدة، طريقة الكتابة مختلفة ولون المحلول الداخلي شفاف، وليس أصفرا.

ما هو مستحضر فيجاموكس

الجدير بالذكر، أن مستحضر فيجاموكس، عبارة عن قطرة مضاد حيوي معقم، يستخدم في علاج التهاب العيون والتهاب الملتحمة، كما تعمل على القضاء على البكتيريا التي تصيب العين.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في ورشة عمل، للتعريف بالقواعد الإرشادية والمستندات المطلوبة لتقييم طلبات نقل الملكية والتصنيع.

وقالت هيئة الدواء، تهدف الورشة إلى التعريف بمتطلبات تقديم ملفات المتغيرات لنقل الملكية والتصنيع، طبقا لقائمة التحقق المعدة من وحدة تقييم متغيرات نقل الملكية والتصنيع بإدارة المتغيرات للمستحضرات الصيدلية.

وأضافت الهيئة، من المقرر انعقاد ورشة العمل الأسبوع الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بكفر الجبل، وهناك ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية الصيدلانية QC,QA,R&D members,RA members.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا، حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء 26/ 10/ 2022، مؤكدة أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.