هيئة الدواء تحذر من حقن شهيرة تعالج التهاب الأعصاب: «فيه نوع مغشوش بالأسواق»

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور رسمي، المواطنين من صنف «حقن أومنيفورا» أو Omnevora Solution مقلدة، مؤكدة أن هناك غشا تجاريا لإنتاج شركة راميدا.

الهيئة تحذر المواطنين

وقالت هيئة الدواء في تقريرها، إنه على المواطنين اتخاذ الحذر من العبوات المغشوشة، وفي حال وجود أي عبوات مغشوشة لابد من التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة.

ورشة عمل للتعريف بقواعد تسجيل المستلزمات الطبية

وقالت إن الدورة ستكون الأسبوع المقبل وتهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات المستلزمات الطبية وممثلي شركات الأدوية، بالإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية وكذلك الأشكال الصيدلية غير الحاصلة على شهادات جودة.

وتابعت الهيئة: من المقرر إلقاء الضوء على كافة المستجدات الخاصة بخطوات التسجيل وكيفية الانتهاء منها للحصول على إخطار التسجيل بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملفات التسجيل كل على حدى وكيفية تقييمها من قبل الصيادلة، على أن يحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.