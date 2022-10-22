نشأت الديهي: اختيار شعار «عاصمة الخبر» لقناة القاهرة الإخبارية عبقري

ثمن الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، التي تعد نافذة إعلامية جديدة تضاف إلى الإعلام المصري، مؤكدًا أنّ اختيار شعار «القاهرة عاصمة الخبر» ليكن شعارا للقناة الجديدة، يمثل إعادة الحق لأصحابه، فمصر كانت ولا تزال عاصمة الحدث والخبر.

عبقرية اختيار شعار قناة القاهرة الإخبارية

أضاف «الديهي»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أرى أنّ هناك عبقرية في اختيار واستخلاص شعار قناة القاهرة الإخبارية، من بين أنياب المنافسة الشرسة وحروب التمويل الشرسة»، مشيرًا إلى أنّ القاهرة الاخبارية اسم ذا مغزى ودلالة.

وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القاهرة هي المركز والأصل والأخبار، مشددا على ضرورة أن تخرج الأخبار من هنا، وتمر من هنا، وتذاع من هنا وتحلل من هنا، موضحًا أن قناة القاهرة الإخبارية، تمتلك القدرات والإمكانات التي تجعلها في منافسة حقيقية مع القنوات الإخبارية الإقليمية.

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

أيام قليلة، ويشهد الإعلام المصري ميلاد نافذة إعلامية جديدة إخبارية متخصصة، تمثل إضافة قوية ومنافسة للإعلام الخبري، وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، تحت شعار «عاصمة الخبر»، فيما تبث القناة على تردد 11747 عمودي.

ومن المقرر أن يكون موعد افتتاح قناة القاهرة الاخبارية، في مطلع شهر نوفمبر، ويتزامن افتتاحها مع أحد أهم الأحداث العالمية في مطلع الشهر وهو مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.