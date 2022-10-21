وكيل «الأعلى للإعلام»: «المتحدة» حققت حلما طال انتظاره بإطلاق «القاهرة الإخبارية» (حوار)

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ قناة القاهرة الإخبارية حلم تحقق بعد طول انتظار بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كيف ترى إطلاق قناة القاهرة الإخبارية؟

- حلم إنشاء قناة إقليمية ودولية مصرية تحقق أخيراً بوجود قناة القاهرة الإخبارية، التي جاءت بعد طول انتظار وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمبادرة حميدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ما أهمية وجود قناة إقليمية ودولية لمصر؟

- ليس من المقبول أن تكون مصر صاحبة الريادة الإعلامية لا تمتلك، بما لديها من مقومات وخبرات، مثل هذه القناة، كما أنها تستطيع أن تخاطب وتؤثر في العالم وتنقل أخباره وفقاً لرؤية مصرية، وتتصدى عن طريق نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة لكل المؤامرات الإعلامية التي تشوه هذه الحقائق وتزيفها، بالإضافة إلى أنها ستعكس، من خلال سياستها الإعلامية، تاريخ الدولة الوطنية في مصر، وتتبنى وجهة النظر المصرية وتدافع عن المصلحة الوطنية عالمياً وتُظهر للعالم مشروع مصر الحضاري والتنموي وتقدم مصر كجمهورية جديدة للعالم.

وهل تمثل القناة إضافة للإعلام المصرى؟

- القناة تمثل إضافة لمنظومة الإعلام المصري الداعمة لحرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية، وتعمل على تنمية الوعي الجمعي في العديد من القضايا والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أنه سيكون لها دور في بناء وعي المواطن وفقاً للتاريخ الممتد لمصر ورموزها وهويتها الوطنية.

وماذا عن دلالة شعار القناة وهو «عاصمة الخبر»؟

- جاء شعار القناة «عاصمة الخبر» من منطلق أنّ القاهرة مركز صناعة الأحداث والأخبار بحكم عوامل عديدة، بالإضافة إلى القاهرة التاريخ والجغرافيا، فهي تمتلك أصولاً تاريخية وموقعاً جغرافياً مميزاً جعلها من أهم المدن عالمياً ومركز اهتمام أكبر المؤسسات والوسائل الإعلامية.

هل تتوقع نجاح قناة القاهرة الإخبارية؟

- وفقاً للمعطيات أتوقع النجاح الباهر للقناة وتحقيق صدى واسع ليس فقط داخلياً أو على المستوى العربي ولكن على مستوى العالم، وقناة القاهرة الإخبارية عليها مسئولية كبيرة في إعادة الريادة الإعلامية لمصر التي سطّرها التاريخ على مدار أعوام، لأننا لدينا مؤسسات إعلامية وصحفية تاريخ إنشائها أقدم من تاريخ دول، ولدينا ذاكرة عظيمة حفظها الإعلام والصحافة على مدار العصور من خلال أرشيف كبير وممتد شاهد على هذه الريادة وعلى حرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام.

وعي شعبي

كان لا بد أن يكون لمصر قناة تتبنى وتعبّر عن وجهة النظر المصرية وتضبط المحتوى المقدم للمصريين وتكشف من يتلاعبون بوعي الشعب وعقله، ومن المؤكد أن الإعلام يلعب دوراً مهماً وفاعلاً في إبراز الحقائق المختلفة من خلال المعلومات الصحيحة والمصداقية فى تناول القضايا ونقل الصورة.