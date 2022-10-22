القوات الروسية تنجح في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات إلى خيرسون

أعلنت السلطات الروسية، منذ قليل، أن قواتها نجحت في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات العسكرية إلى خيرسون، كما تتهم موسكو «كييف»، بقصفها سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وعلى جانب آخر، أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هناك ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، ما تسببت في انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب كييف.