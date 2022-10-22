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القوات الروسية تنجح في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات إلى خيرسون

كتب:

أحمد عادل موسى
09:50 ص | السبت 22 أكتوبر 2022
القوات الروسية

القوات الروسية

أعلنت السلطات الروسية، منذ قليل، أن قواتها نجحت في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات العسكرية إلى خيرسون، كما تتهم موسكو «كييف»، بقصفها سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وعلى جانب آخر، أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هناك ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، ما تسببت في انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب كييف.

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بقلم أحمد عادل موسى