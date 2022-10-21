آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. ماكرون يتهم موسكو باستخدام الغاز كسلاح

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في الأراضي الأوكرانية، اليوم الجمعة، حيث تحاول وحدات من القوات الروسية السيطرة على المناطق الأوكرانية، فيما تستمر كييف في محاولة استعادة أراضيها بدعم من الدول الغربية التي أمدتها بالأسلحة مؤخرا لا سيما عقب إعلان روسيا ضمها 4 مناطق أوكرانية من خلال استفتاء وصفته الدول

الرئيس الفرنسي: نسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القمة الثلاثية التي تجمع قادة من دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، إن روسيا قررت استخدام الغاز كسلاح حرب.

ماكرون: نسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة

وأضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «نريد العمل على آلية تسمح لنا بالاستعداد للشتاء المقبل خاصة أن روسيا يمكن أن تمنع وصول الغاز إلينا».

وتابع ماكرون: «نسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة، ونعمل على تعزيز الشراكة مع إسبانيا والبرتغال في مجال الطاقة ضمن جهودنا لترسيخ التضامن».

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا بشأن التطورات الميدانية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت كييف، اليوم الجمعة، استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون.

الدفاع الروسية: شويغو بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن الدولي والتطورات في أوكرانيا

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويغو بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا».

هذا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في روسيا عن كيريل ستريموسوف المسؤول المُعين من قبل روسيا في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا من خيرسون قوله اليوم الذي يفيد إن مزاعم كييف عن أن روسيا بدأت في تلغيم سد نوفا كاخوفكا «كاذبة».