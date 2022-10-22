رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مدير مكتب زيلينسكي: ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا

كتب:

أحمد عادل موسى
09:14 ص | السبت 22 أكتوبر 2022
آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.. أرشيفية

آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.. أرشيفية

أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هناك ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا

وذكرت السلطات الأوكرانية، أن هناك انفجارات تهز مدن لوتسك وروفنا، كما أن هناك صواريخ روسية تستهدف محطات الكهرباء، مما تسببت في انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

«كلام في السياسة».. العام المقبل سيكون حاسما في الأزمة الروسية الأوكرانية

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. ماكرون يتهم موسكو باستخدام الغاز كسلاح

تقرير: روسيا تحوّل مدينة خيرسون إلى حصن استعدادا لهجوم كييف

«روسيا اليوم»: بريطانيا سجلت 2 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع

وزيرا دفاع أمريكا وروسيا يناقشان قضايا الأمن الدولي والوضع في أوكرانيا
بقلم أحمد عادل موسى