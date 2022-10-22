مدير مكتب زيلينسكي: ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا

أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هناك ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا

وذكرت السلطات الأوكرانية، أن هناك انفجارات تهز مدن لوتسك وروفنا، كما أن هناك صواريخ روسية تستهدف محطات الكهرباء، مما تسببت في انقطاع الكهرباء في أنحاء شاسعة من غرب أوكرانيا.