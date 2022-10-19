قائد القوات الروسية بأوكرانيا يعترف بصعوبة الوضع في خيرسون

أعلن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرجي سوروفكين، إعادة توطين المدنيين بعيدًا عن مدينة خيرسون الجنوبية الواقعة تحت سيطرة روسيا، واصفًا الوضع العسكري بأنه في حالة «المتوتر».

وقال «سوروفكين»، إن الوضع صعب بشكل خاص حول خيرسون، مشيرًا إلى أن القوات الروسية كانت تحاول صد هجوم مضاد أوكراني في المنطقة، وفقا لصحيفة «جارديان البريطانية».

مسؤول موال لروسيا: الجيش الروسي سيقاتل حتى الموت في خيرسون

فيما قال مسؤول موال لروسيا، أن الجيش الروسي سيقاتل حتى الموت في مدينة خيرسون، التي أعلنت موسكو ضمها إلى أراضيها خلال استفتاء الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال حاكم خيرسون الموالي لروسيا، إن القوات الروسية ستحافظ على وجودها ولن تنسحب، مضيفًا: «لدينا الموارد الكافية لصد الهجوم الأوكراني ولن نسلم المدينة».

وأشار إلى أن 5 آلاف مدني غادروا المقاطعة خلال يومين، ومنع دخول المدنيين إلى المقاطعة لمدة 7 أيام.