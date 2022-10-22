«جارديان»: «جونسون» يعود إلى الواجهة وينافس على رئاسة الحكومة البريطانية

عاد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى بريطانيا منهيا إجازته في منطقة البحر الكاريبي لحشد الدعم بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، من أجل العودة لمنصب رئيس الحكومة ورئاسة حزب المحافظين، لتتأكد التكهنات التي تحدثت عن عودته للحياة السياسية عقب استقالة ليز تروس.

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن «جونسون» عاد إلى بريطانيا في وقت تتزايد فرص ريشي سوناك كمرشح مفضل، والذي قال المقربون منه إنه حصل على تزكية من 100 من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان، ومن ثم يمكنه دخول المنافسة.

اقرأ أيضا:

3 أسماء تتنافس لخلافة ليز تروس بعد استقالتها

6 وزراء يدعمون بوريس جونسون

وذكرت الصحيفة أن بوريس جونسون حصل على دعم 6 وزراء حاليين هم بن والاس، وسيمون كلارك، وكريس هيتون-هاريس، وجاكوب ريس-موج، وآلوك شارما، وآن ماري تريفليان، بينما يُعتقد أن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل تفكر في عدم الترشح وتوجيه دعمها لرئيس الوزراء السابق.

وتفاخر حلفاء جونسون بأنه سيحقق بسهولة عتبة 100 نائب، وجادلوا بأنه سيكون منافسًا قويًا للفوز في اقتراع لـ 150.000 عضو من أعضاء حزب المحافظين، وقالوا إنه كان يسعى إلى «اتفاق وحدة» مع سوناك يمكن أن يجنب الحزب الذهاب إلى تصويت الأعضاء.

لكن في المقابل، تقول صحيفة جارديان إن أحد معسكرات التنافس على القيادة داخل حزب المحافظين شكك في إمكانية وصول جونسون بالفعل إلى 100 ترشيح، وسط تذكير بالطريقة التي مزقت بها قيادته الحزب عندما كان في داونينج ستريت، على حد زعمهم.

100 توقيع يحتاجها المرشح لرئاسة الوزراء لدخول المرحلة التالية

ولفتت الصحيفة إلى أن لم يصرح أي من جونسون ولا سوناك رسميًا حتى الآن بشأن عزمهما الترشح، في حين أصبحت رئيسة مجلس العموم بيني موردونت أول من أعلن أنها ستترشح.

ويحتاج كل من بيني موردونت وريشي سوناك وبوريس جونسون إلى 100 توقيع لكل منهم للانتقال إلى المرحلة التالية. وقال منتقدو رئيس الوزراء السابق إن بعض نواب حزب المحافظين من المرجح أن ينتقلوا إلى حزب مستقل، أو ينشقون ويعلنون عن حزب آخر إذا فاز مرة أخرى.

وقال أحد المصادر المقربة من لجنة الامتيازات للنواب - التي تحقق فيما إذا كان جونسون كذب على البرلمان بشأن حفلات في داونينج ستريت ووايتهول أثناء جائحة كوفيد لم تراعي القيود، إنه كان هناك «قدر هائل من القرائن ضده».