عضو مبادرة «ابدأ»: نوفر فرص عمل متنوعة.. ونستهدف العودة للريادة الصناعية

قال عبدالرحمن عمر، عضو مبادرة «ابدأ»، الخاصة بالصناعة، إن المبادرة تعمل على تدريب العمالة على الحرف محور كامل بالمبادرة، خصوصا أن إقامة الصناعة دون عمالة مدربة فكرة مستحيلة، لذلك محور التدريب كبير، ويجر العمل به ببرامج خاصة مع رجال الصناعة، حتى يستطيع العامل أن يجد فرصة عمل، إذ أنه لا يجر التدريب إلا على ملفات تم دراستها بالفعل، وتوفر المبادرة فرص عمل مباشرة في المجمعات الصناعية والمصانع، أما فرص العمل غير المباشرة، تتمثل في كل المهن والحرف التي تخدم على المصانع والعاملين فيها مثل السائقين وأصحاب المقاهي، وأي لوجيستيات حول المشروعات الجديدة.

المبادرة تستهدف النهوض بالصناعة بشكل كبير الفترة المقبلة

أضاف عضو مبادرة «ابدأ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة حلم للصناعة المصرية، خصوصا أن الدولة تناقش الصناعة بكل طاقتها، وتعول عليها من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، والمبادرة تستهدف النهوض بالصناعة بشكل كبير الفترة المقبلة، فهناك مصانع جديدة تفتح، وحرف جديدة تظهر، وورش صناعية تدخل الأسواق، وهناك ميزة تنافسية وتنافس بين صناعات كثيرة جدا، ومصر بدأت في طريقها من أجل استرداد دورها الريادي في الصناعة، الذي احتلته لفترات كبيرة.

دورها الريادي بالصناعة عن طريق العلم والمنطق

وتابع عضو مبادرة «ابدأ»، أن مصر تستعيد دورها الريادي بالصناعة عن طريق العلم والمنطق والخطط ودراسات الجدوى، ومشروعات تعمل بالفعل وتنجح وتؤتي بثمارها.