رئيس حزب الجيل: مبادرة «ابدأ» ضرورية لتوطين الصناعة والاكتفاء الذاتي

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن مبادرة «ابدأ» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي إحدى خطوات الدولة المحمودة في التوجه إلى أن توطين الصناعة في مصر الذي أصبح ضرورة يتطلبها الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وباتت الآن أكثر ضرورة لتأمين احتياجات الشعب المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يقوي قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار.

ولفت «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية المبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية ودعا فيها إلى توطين الصناعة في مجالاتها المختلفة في مصر وتلقفتها حياة كريمة وأعلنتها تحت عنوان «ابدأ» ستكون طريقنا الحقيقي إلى المستقبل وقاطرتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن توطين الصناعة الذي تهدف إليه مبادرة «ابدأ» هي الحل وأنها القاطرة القوية للتنمية الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي حاجات السوق المحلى وتقوم بتصدير الفائض، ما يقلل الواردات ويزيد الصادرات، وبالتالي يقلل من الاعتماد على الدولار وفي نفس الوقت يقوي من قيمة العملة المحلية.

وأشار المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية إلى أن توطين الصناعات في مصر هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر الآن تمتلك قرارها المستقل واردتها الحرة، ما مكَّنها من أن تتخذ هذا القرار القوي والمصيري بتوطين الصناعة على أرضها من خلال مبادرة «ابدأ» وغيرها من المشروعات التي تستهدف توطين الصناعة.

ونوَّه الشهابي بأن تعزيز عملية توطين الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، كل ذلك أهداف تعمل مبادرة «ابدأ» على تحقيقها.