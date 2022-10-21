«اكسترا نيوز» تعرض تقريرًا عن «ابدأ»: «تستهدف توطين الصناعة الوطنية»

راهنت القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة، بعد أن حان الوقت الذي لا يجب أن يتم تضيع منه ثانية واحدة، لذلك جاء الدور على مبادرة «ابدأ».

قيمة كل فكرة تحددها قدرتنا على تنفيذها، ولأن مسيرة التنمية التي بدأت منذ عام 2014 تستوعب كل أفكار الشباب، كان منطقيا أن تتحول «ابدأ» في وقت قياسي من مجرد فكرة على الورق إلى مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية.

وعرضت قناة «اكسترا نيوز» تقريرا تلفزيونيا عن مبادرة «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، حيث ترعى مؤسسات الدولة مبادرة ابدأ، بداية من مؤسسة الرئاسة حتى الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر.

توفير فرص عمل للشباب

وتستهدف المبادرة توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل الذي يساعد على توفير فرص عمل للشباب ويقلل الفجوة الاستيرادية عندما يتم رفع شأن المنتجات المصرية، حيث بدأ المشوار في نهاية أكتوبر 2021، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة، وعقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الأجانب، مع الاهتمام بتقنين أوضاع المصانع المخالفة.

وعلى هذا الأساس، تم تأسيس شركة ابدأ، وهي شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل أنواعها بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية.

محاور مختلفة

ومنذ اليوم الأول، تمّ تقسيم الخطة إلى محاور، وكانت المهمة الأساسية هي عقد شراكات مع رجال الصناعة المصرية وبعض الشركاء الأجانب الذين يمتلكون المعرفة والتكنولوجيا وسيساعدون في نقلها إلى قطاعات الصناعة المختلفة، وفي نفس الوقت تم الاهتمام بدعم المصانع المتعثرة وتوفيق أوضاعها.