عروسان يخطفان أنظار أبناء الفيوم بـ«زفة السندريلا» (صور)

تروسيكل «السندريلا» طريقة جديدة احتفل بها عروسان بزفافهما في شوارع محافظة الفيوم، وهو ما جذب أنطار الجميع ولقي تفاعلا واسعا على منصات السوشيال ميديا.

واصطف العشرات من الأهالي ليشاهدوا الزفة، كما التقط البعض منهم صورا تذكارية مع العروسين، مبدين إعجابهم بالفكرة وبساطتها.

عربة السندريلا.. هدية العروسين

تقول منار سمير، ابنة خال العريس، لـ«الوطن» إنّها صاحبة فكرة زفة السندريلا لإدخال السرور على قريبها الذي تعتبره في مقام شقيقها، وقررت تأجير تروسيكل يشبه عربة السندريلا لزفة العروسين، وحاز على إعجاب العروسة.

فكرة مبتكرة.. وبتكلفة بسيطة

وأشارت منار، إلى أنّهم فوجئوا برد فعل الناس في الشوارع بعدما شاهدوا حفل زفاف العروسين، حيث حرص الكثيرون من أهالي الفيوم على التقاط الصور التذكارية معهم، متابعة: «لم نتوقع أن يتحوّل حفل الزفاف إلى تريند وانهالت علينا الأسئلة عن تروسيكل السندريلا ومكانه وتكلفة إيجاره، بعدما جذب الأنظار رغم بساطته وتفوق على سيارات الزفاف الفارهة والباهظة الثمن».

منتظرين رد فعل العروسين

وكشفت عن أنّ العروسين لم يعلما بما أثير من ضجة حول زفتهما، وأن الجميع في انتظار رؤية فرحتهما بردود الأفعال والرسائل الجميلة التي أرسلها الجميع لهم.