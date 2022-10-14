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مصطفى قمر يحيي حفل زفاف الفنانة جيلان علاء

كتب:

أبانوب رجائي
08:54 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
عمرو وهبة مع جيلان علاء وعز شهوان

عمرو وهبة مع جيلان علاء وعز شهوان

يقام حاليا حفل زفاف الفنانة جيلان علاء، وعز شهوان، في القاهرة، وبدأ الحفل بأغنية قدمها شريف إسماعيل، وتفاعل معها العروسان، وبعدها قدم المطرب مصطفى قمر، أكثر من أغنية.

عمرو وهبة يهنئ جيلان علاء وعز شهوان

ونشر الفنان عمرو وهبة، صورة من حضوره لحفل الزفاف عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «جيجي أختي وصديقتي وعشرة العمر بتتجوز عز حبيبي».

وفي حفل الخطوبة الذي أقيم يونيو الماضي، قدم عز شهوان وجيلان علاء، أغنية خطوبتهما «بص شوف».

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بقلم أبانوب رجائي