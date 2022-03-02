«زفة ببلاش» ‏مبادرة طالب لدعم أهل قريته في القليوبية: «جبر خواطر»

«زفة ببلاش جبر الخواطر»، مبادرة جديدة لطالب جامعي من أبناء محافظة القليوبية، لدعم اهل قريته، من خلال توفير سيارات مكيفة وحديثة ومجهزة لزفاف العرائس، ونقل المرضى للمستشفيات في نطاق محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي «حباً في الخير»، ولدعم أهل قريته، ولتخفيف الأعباء المادية على غير القادرين من أهالي القرية.

سيارات لزفاف العرسان ولنقل المرضى مجاناً

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع الشاب «محمد جمال عبد الباقي»، ابن قرية «ميت العطار»، التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، صاحب مبادرة «زفة ببلاش جبر الخواطر»، حيث تحدث عن المبادرة الخاصة به لتوفير سيارات زفة العرائس، ونقل المرضى بالمجان، لخدمة أهالي قريته، عن طريق جمعية خيرية بالقرية، حيث يقوم بتوفير سيارات مجانية وتزيينها للأفراح دون أي مقابل، بالإضافة إلى توفير سيارات مجانية لنقل المرضى من غير القادرين والأيتام، كهدية منه، مشيراً إلى أنه لا يبتغي سوى فعل الخير وإسعاد أهل قريته.

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«محمد»: أطلقت مبادرة لـ«جبر خواطر» الأهالي

وقال صاحب مبادرة «جبر الخواطر» إنه بدأ يفكر في تنفيذ هذه المبادرة بعدما تعرض لأحد المواقف، حيث فوجئ في أحد الأيام، قبل فترة، بالدعوة لمساعدة أحد الأشخاص من الأهالي غير القادرين، لإجراء جراحة، ولكنه لم يكن معه أي أموال يمكنه المساعدة بها، وعندما أطلق مشروعه الخاص بتأجير السيارات وزفة العرائس، قرر على الفور أن يطلق المبادرة، لتوفير سيارات لنقل المرضى ولزفاف العرائس من غير القادرين مجاناً، عن طريق جمعية «أهل الخير» بالقرية، حيث يتم تحديد الأشخاص المستحقين من خلال الجمعية الخيرية.

«محمد»: المبادرة لوجه الله

وأكد «محمد» أنه أطلق مبادرته ابتغاءً لوجه الله، معتبراً أن دعوات «الغلابة» هي رصيده في الدنيا والآخرة، وأنه يسعى لإسعاد أهالي قريته، وأوضح أنه قبل أن يبدأ مبادرته، كان يستخدم سيارته الخاصة لتوصيل أي شخص بالمجان من منطلق حبه للخير، وأضاف: «سأظل أقدم ذلك من أجل جبر الخواطر».

وتابع أنه بجانب توفير السيارة في الأفراح، يقوم بتزيينها بالكامل بالورود والزينات، ويقدم «بوكيه ورد» للعروسة كهدية، دون تحميل المستفيد من المبادرة أي «مليم»، كما يوفر سيارات لنقل المرضى مجاناً، حيث تلازم السيارة المريض أثناء نقله للمستشفى وإجراء التحاليل والأشعات والاطمئنان عليه، وهو ما لاقي استحساناً من أهالي القرية، وبدأ كثيرون في تشجيعه والمشاركة معه في تنفيذ المبادرة.