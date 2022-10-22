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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير الصحة يتوجه إلى جنوب سيناء لمراجعة الاستعدادات الميدانية لقمة المناخ

كتب:

مريم الخطري
09:41 ص | السبت 22 أكتوبر 2022
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة جنوب سيناء، لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ «COP 27»، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، بدءا من 6 نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة ستتضمن تفقد الوزير للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، وعدد من المنشآت الصحية، وأماكن إقامة الوفود المشاركة بقمة المناخ «COP 27».

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزير على توفير كل الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية على أعلى مستوى للوفود المشاركة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.