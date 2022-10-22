رئيس أمناء «حياة كريمة»: خدمات المبادرة تتوافق مع رؤية قمة المناخ

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة «حياة كريمة» إنَّه في عام 2019 تم توزيع نموذج حول الخدمات التي سيتم تقديمها في 375 قرية، وذلك بعد إقامة دراسات خاصة وميدانية باحتياجات القرى والأسر، مبينة أنَّه تمّ العمل وفق هذه النماذج على مدار 9 شهور، وبالفعل استفاد نحو 4.5 مليون مواطن من هذه الخدمات.

المرحلة الأولى من حياة كريمة ضمت 1477 قرية

وأضافت رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ المرحلة الأولى تم إطلاقها مبكرًا طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021، وتم بدء العمل في 1477 قرية، ومتوسط التنفيذ بها حاليا أكثر من 50%، وأكثر المحاور التي لاقت قبولًا من الأهالي هي تبطين الترع، بما يتوافق مع الرؤية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحافظ على منسوب المياه تضمن وصولها للأراضي بنسب متساوية دون هدر للمياه، هذا بالتزامن مع قمة المناخ المنتظرة، مشيرة إلى ملف مياه الشرب وإقامة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب وهو من أكثر المحاور التي تم الإنجاز بها بأغلب القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى.

شباب 24 جامعة يشاركون في حياة كريمة

وكشفت أنَّه تمّ توفير العديد من فرص العمل في إطار المبادرة، إلى جانب إنشاء المكتبات الثقافية الخاصة، مبينة أنَّ المؤسسة حاليا تعمل على العديد من المحاور تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويشارك شباب الجامعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمؤسسة حتى هذه اللحظة تواجدت في 24 جامعة من الجامعات على مستوى المحافظات كلها، وتم تجميع عدد كبير من الشباب المحب للتطوع.