مساعدة ساحر سابقة تنافس على رئاسة وزراء بريطانيا.. من هي بيني موردنت؟

«من هي بيني موردنت؟».. سؤال دار في أذهان الكثيرين مع إعلان السيدة التي تشغل منصب وزيرة العلاقات مع البرلمان، عزمها الترشح لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، وهي المرشح الوحيد الذي أعلن علنا ذلك، ومن المتوقع أن تخوض منافسة شرسة مع السياسيين البارزين بحزب المحافظين ريشي سوناك ورئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

وبهذا الإعلان ستكون بيني موردنت مرشحة للمرة الثانية هذا العام في سباق الوصول إلى رئاسة الوزراء البريطانية، إذ حلت من قبل في المركز الثالث خلف ليز تراس الأولى، وريشي سوناك الذي ينظر إليه باعتباره المرشح الأوفر حظا بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

من هي بيني موردنت التي أعلنت ترشحها لرئاسة وزراء بريطانيا

وفي سياق الإجابة عن من هي بيني موردنت؟ فإن السيدة البالغة من العمر 49 عاما شغلت من قبل حقيبتين وزاريتين، هما الدفاع والتجارة الدولية.

ولدى بيني موردنت سيرة حافلة، إذ أنها وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، انفصلت بعد عام واحد من زواجها ولم تتزوج بعدها، ولم تنجب من زوجها السابق.

وعندما بلغت بيني موردنت 15 عاما عانت اليتم مع وفاة والدتها بسرطان الثدي، وكان من أغرب محطات حياتها عملها مساعدة من قبل للساحر الشهير ويل أيلينج، كما شاركت في برنامج تليفزيون الواقع «سبلاش»، إلى أن ترشحت للبرلمان وتفوز بمقعد عن حزب المحافظين، ووصفت من قبل بأنها النائبة الأكثر جاذبية.

أبرز المواقف السياسية السابقة والمناصب للمرشحة بيني موردنت

كانت بيني موردنت مهتمة بالشباب في حزب المحافظين والعمل على جذبهم، واستطاعت ببراعة أن تصبح وزيرة عام 2014 للمجتمعات الصغيرة وعمرها نحو 41 عاما، حتى جاء عام 2019 وتشغل حقيبة الدفاع لتكون أول امرأة تتولى الوزارة.

عرف عن بيني موردنت مواقفها المتشددة الرافضة للاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ كانت من أشد المدافعين عن «بريكست»، كما عرفت كذلك بمواقفها الهجومية تجاه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، الذي يعد منافسا أساسيا لها هذه المرة، كونه أقالها من منصبها كوزيرة بعد تأييدها لمنافسه جيرمي هانت في السباق نحو قيادة حزب المحافظين عام 2019.

أسباب ترشح بيني موردنت لخلافة ليز تراس

تقول بيني موردنت إنها تترشح من أجل الحفاظ على الوحدة، وقالت أيضا إن بعض الزملاء لها شجعوها، لأنهم يريدون بداية جديدة وحزب موخد وقيادة من أحل المصلحة الوطنية، والسعي للفوز بالانتخابات المقبلة.

ولكي تبقى في المنافسة، فإن بيني موردنت تحتاج إلى 100 من أصوات نواب حزب المحافظين، وحتى الآن لم يعلن إلا 16 نائبا بشكل علني دعمهم لها.