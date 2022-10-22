رئيس «إرادة جيل»: مبادرة «ابدأ» تشجع الزراعة والصناعة في مصر

ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، مبادرة «ابدأ»، التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قائلًا: «المبادرة تشجع الزراعة والصناعة على التفكير بشكل مختلف، عن الطبيعة التي نشتغل بها».

الصناعة والزراعة عنق الزجاجة

وقال مطر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مبادرة ابدأ تستهدف الارتقاء بالصناعة والزراعة، إذ أن العنصرين هما عنق الزجاجة، لأنهما أول خطوات التصدير والاكتفاء الذاتي لتحقيق هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تصدير 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ مصر لا تستغنى عن الاستيراد، سواء مستلزمات الإنتاج أو بعض المنتجات الأخرى

وأضاف «ننتظر نتائج إيجابية من المؤتمر الإقتصادي، الذي سينطلق غدا، تنعكس على المواطن وتشجيعه على الزراعة والصناعة»، موضحًا نستطيع أنّ نقترب من الإكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد.

المعوقات التي تواجه المصنعين

وتابع: «نحتاج بالتوازي إلى قوة القرار، ودعم الصناعة والزراعة»، مطالبًا الجميع بضرورة التعلم من التجارب الأخرى مثل تجربة ألمانيا في الصناعة.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أنّ مبادرة «ابدأ»، تستهدف بحث سبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، وكذلك توفير فرص العمل، إذ أنّ زيادة الناتج المحلي، يزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.