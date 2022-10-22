«الزراعة النظيفة» مشروع أخضر لمواجهة التغيرات المناخية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية اختيار مشروع عن الزراعة المتجددة «الزراعة النظيفة»، ضمن المشروعات الخضراء الفائزة بالمحافظة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، وجاء المشروع في فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وقدمته إدارة التضامن الاجتماعي بالعبور.

ويعد مشروع «دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية»، ضمن المشروعات الخضراء لمحافظة القليوبية، وتم إعداده عن طريق مؤسسة الطبيعة والعلم بإدارة العبور التابعة لمديرية التضامن بالقليوبية.

أثر مشروع الزراعة المتجددة النظيفة بالقليوبية

وأوضحت سلمى سامي زلط، الباحث الرئيسي للمشروع والمدير التنفيذي للمؤسسة، أن المشروع يوفر 22 فرصة عمل للعمالة الزراعية غير المنتظمة والفتيات للعمل في مجال تقليل الانبعاثات الضارة، من خلال التعرف على حالة التربة الزراعية الفيزيائية والكيميائية ومدى ثرائها من عدمه مع تطبيق الزراعة المتجددة وتقدير وتحديد قيمة التنوع البيولوجي والمناخ تمهيدا لتطبيقها في مصر.

وأوضحت الباحث الرئيسي بالمشروع لـ«الوطن»، أن المشروع بدأ بإعداد مزرعة نموذجية تطبق الزراعة المتجددة لتكون حالة يمكن تكرارها في مزارع أخرى وعلى مساحات زراعية كبيرة، مع إصدار خطة تسويق تتلائم مع نوعية منتجات ومخرجات المشروع، حيث يساهم المشروع في إنتاج ما لا يقل عن 150 طنا من الأعلاف الحيوانية العضوية النظيفة وتسويقها، وكذا إنتاج ما لا يقل عن 200 طن من الكمبوست العضوي الخالي من المبيدات والحشائش والأمراض

خريطة تنفيذ مشروع الزراعة المتجددة والنظيفة

وأشارت الباحث الرئيسي أنه جرى إعداد قاعدة بيانات بالمزارع والعمالة غير المنتظمة، بجانب البدء في أعمال المزارع وتدوير المخلفات الزراعية في 40 مزرعة، ثم العمل بها في إطار التشغيل، بالإضافة للعمل على تقليل حرق المخلفات الزراعية بجمعية أحمد عرابي بالعبور.

كما تم رفع 500 طن من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، ضمن المشروع، لتصنيع 250 طن كمپوست ومصنوعات خشبية وفحم وتدريب على أعمال التجارة من المخلفات الزراعية، وكذلك توعية ورفع كفاءة 500 من المجتمع المحلي من خلال الندوات والزيارات، وتجهيز المؤسسة بالعدد والمعدات اللازمة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنشاء حساب خاص بإيداعات مبيعات منتجات المشروع، وتشغيل 5 أفراد في هذه المرحلة.

الخطة المستقبلية لمشروع الزراعة المتجددة والنظيفة

وأوضحت الباحث الرئيسي للمشروع أن الخطة المستقبلية للمشروع تقوم على تسويق المنتجات من الأعلاف والكمبوست والنباتات العطرية واللحوم، من خلال مشاركة أحد الشركات الناشئة وتدريب المزارعين على مفاهيم الزراعة المتجددة وتحديد المحاصيل وخلق فرص عمل لخريجات وفتيات وعمالة غير منتظمة وزوجات المزارعين.

وأضافت «سلمى» أن المشروع أيضا يهدف إلى تدريب ورفع كفاءة مزارعين وسيدات وخريجات، ونشر الوعي البيئي بين أصحاب المزارع والمزارعين وأسرهم بأهمية جمع المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج كمبوست عضوي، وإعداد مقرر لا صفي لطلاب المدارس الثانوية الزراعية لدعم مدرسة عرابي بالعبور، وجمع البيانات عن اللافقاريات والكائنات الدقيقة الأرضية، وتحليلها لبيان مدى التوزيع والانتشار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.