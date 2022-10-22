القبض على حارس عقار بحوزته أسطوانة هيروين في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على حارس عقار، بحوزته كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، وذلك بمنطقة مصر العليا، دائرة القسم.

المتهم يتخذ مسكنه وكرا لتجارة المخدرات

وكانت وردت معلومات للنقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو محمد عاشور، 29 سنة، حارس عقار، مقيم بأحد الأبراج السكنية بمنطقة مصر العليا، محل عمله، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من مسكنه وكرًا لتجارته الآثمة.

أسطوانة هيروين وزنت 250 جراما

وبعمل التحريات، تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة منزل المذكور، وضبطه وبحوزته أسطوانة هيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول، فتم اصطحابه إلى ديوان الشرطة.

اعتراف المتهم بحيازة المخدرات

وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، اعترف بحيازة المواد المخدرة، بقصد الإتجار لتحقيق الأرباح غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول مصطفى عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإنه سيجر معاقبته طبقًا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي تبدأ من السجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد.