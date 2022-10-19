«البيت من حقنا».. تفاصيل مقتل تاجر حلوان في مشاجرة دامية لبيع عقار

«البيت من حقنا» تلك الكلمات ذكرها المتهمون في واقعة مقتل تاجر في حلوان خلال مشاجرة دامية بسبب الخلاف على بيع عقار لأحد أقارب المجني عليه، وشرح المتهمون تفاصيل الجريمة وأن أحدهم أطلق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب الطرف الثاني وقت المشاجرة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه ومات على إثرها، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمل وحيازة سلاح ناري وأعيرة نارية وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أفادت تحقيقات النيابة بأن المشاجرة التي جمعت تاجر حلوان وأقاربه ضد المتهمين استمرت 30 دقيقة واستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية الخرطوش، والعصي والتراشق بالحجارة ما نتج عنها إصابة عدد من الطرفين بإصابات متفرقة بينما استقر عيار ناري في جسد المجني عليه «حسانين.أ» تاجر ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

تفاصيل مشاجرة حلوان

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المشاجرة الدامية التي حدثت في منشية جمال عبد الناصر في حلوان، عندما حاول المتهمون شراء المنزل من جارهم بسعر أقل من السعر المعروض عليه من قبل المتهمين وبعدها اشتبك الطرفان واستخدموا الأسلحة النارية وزعم الطرف الأول أن المنزل من حقهم لأنهم جيرانه ومن الأولى عرفيًا شراؤه بينما زعم المتهمون أنهم أحق بالمنزل لأنهم قدموا سعرا أكبر مما قدمه المجني عليه وأقاربه.

قررت النيابة العامة لانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية فور الانتهاء منه، وتحفظت النيابة على الأسلحة النارية والأعيرة النارية وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية.

محامٍ يوضح عقوبة المتهمين بقتل تاجر حلوان

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد مثلما حدث في جريمة حلوان وقتل تاجر بالرصاص بسبب الخلاف على بيع منزل، ووفق نص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.