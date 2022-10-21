حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة دمنهور في البحيرة، وذلك بعدما تمكنت رجال الشرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين وجرى اقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما وردت معلومات الى إدارة مكافحة المخدرات التابعة بوزارة الداخلية تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم في منطقة دمنهور بالبحيرة تخصص نشاطه في الإتجار بمخدر الهيروين واتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

4 أسطوانات من مخدر الهيروين

وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته 2 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 550 جرامًا ومبلغًا ماليًا وهاتف محمول وميزان حساس، وعقب ضبط المتهم اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، أمكن ضبطه وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة كيلو جرام.

مخدرات بقيمة 125 ألف جنيه

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 125٫000 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.