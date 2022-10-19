رجال الشرطة يشاركون في حملة للتبرع بالدم بالأقصر 

نظمت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، استمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

حملة التبرع بالدم

من جانبهم، أعرب القائمون على حملة التبرع بالدم، عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.