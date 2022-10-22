ضبط شخصين سرقا رواد البنوك بأسلوب التتبع في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك ، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى ، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة وزارة الداخلية للجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.