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ضبط 14292 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:49 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
حملات أمنية.. أرشيفية

حملات أمنية.. أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون من خلال الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

شرطة النقل والمواصلات

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2011 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 14292 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب 217 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 365 قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص»، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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