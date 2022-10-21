سرقة هاتفين محمول بشقة تكتب نهاية «عصابة المقطم».. يتسلقان منازل الضحايا

«كنا بنحدد الشقة اللي هنسرقها ونتأكد من خلوها من السكان، نتسلق أي حاجة، وندخل من شباك أو بلكونة»، هكذا اعترف أحد المتهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهما.

«الوطن» تستعرض حكاية سقوط عصابة سرقة المنازل في المقطم، بعدما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عنصريها أمس الخميس، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

بدأت الجهات المعنية التحقيق مع المتهمين بسرقة الشقق السكنية في منطقة المقطم، وهما شخصان مقيمان في منطقة السيدة زينب ولهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بكل الوقائع المنسوبة إليهما، وكان آخرها سرقة هاتفين محمول من أحد المنازل وهي الحادثة التي كشفت نشاطهما الإجرامي بعد ورود بلاغ من الضحايا إلى قسم الشرطة.

تكرار حوادث سرقة المنازل

واعترف المتهمان بتنفيذ 3 وقائع سرقة بنفس أسلوب وهو تسلق المنازل، كما أرشدا عن المكان الذي يخبئان خلاله المضبوطات المسروقة.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وعن العقوبة المنتظر توقيعها على المتهمين، يقول المحامي محمد ثابت، لـ«الوطن»، إنه حسب قانون العقوبات وتحديداً المواد أرقام 317 و318، فإن السرقة إذا لم تقترن بظروف مشددة فيعاقب المتهم بارتكابها بالحبس، وإذا اقترنت بظرف مشدد فتكون عقوبة المتهم الحبس مع الشغل.