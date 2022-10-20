القبض على «عصابة سرقة المساكن» بأسلوب التسلق في المقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتفى محمول من داخل الشقة سكنه.

تتبع المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط الهاتفين المستولى عليهما ، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترفا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المتعلقات المستولى عليها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.