انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن 8 مناطق بالإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 8 مناطق لمدة 3 ساعات، لوجود أعمال صيانة، وذلك في الفترة بين ظهر وعصر اليوم.

وبحسب بيان شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فإن المناطق المقرر قطع التيار الكهربائي بها في نطاق غرب ووسط الإسكندرية وشرقها، وتشمل منطقة خورشيد ومنطقة الزوايدة وشارع السوق وأرض دويدار بالخروعة، ومنطقة سيدي بشر بنطاق الحرس الجمهوري، وذلك في حي المنتزه شرقي المدينة.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية

كما حدد البيان المناطق المقرر قطع التيار الكهربائي عنها في وسط الإسكندرية، وهي منطقة الإبراهيمية ومصطفى كامل ومحرم بك وشارع الكنوز وشارع المأمون.

وفي نطاق حي غرب، تقرر قطع التيار الكهربائي عن مناطق القباري والشيخ تموم بجوار محطة مصر للبترول، والورديان، والهانوفيل تجاه ميناء الدخيلة، ومنطقة مرغم بمساكن صف ضباط، وحجرة التفتيش، ومركز برج العرب بمنطقة طلعت عويس.

فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات

وأكد بيان الشركة، أنه من المقرر أن يتم فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات على أن تعود إلى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين.