إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار قديم بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية 

أصيب 3 أشخاص في انهيار منزل قديم بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما حرر محضر بالواقعة.

وقال «يوسف. م»، أحد شهود العيان، القاطن بعقار مجاور لعقار الإسكندرية المنهار، لـ«الوطن»، إن الانهيار وقع مساء أمس الأربعاء، وبعد سماع دوي انهيار شديد هرع الأهالي ليجدوا انهياره، واستخرجوا المصابين واتصلوا بالنجدة.

تفاصيل انهيار عقار شرق الإسكندرية

وأكد شاهد العيان، أنه لا توجد أي حالات وفاة؛ إذ جرى نجدة المصابين سريعا من قبل المواطنين، وبمساعدة رجال الإسعاف فور وصولهم.

وتوجهت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث والحماية المدنية، وجرى قطع التيار الكهربائي والخدمات، ووضع كردونا حديديا في شارع محمد ابن ناصف، حول عقار شرق الإسكندرية، لمنع مرور المواطنين أسفل العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة منه، وتحرير محضر بالواقعة.

وطالبت جهات التحقيق بأوراق العقار من حي شرق، لمعرفة موقفه القانوني.