أمطار على وسط الإسكندرية.. وتحذيرات لقائدي السيارات (صور)

سقطت أمطار متوسطة في وسط الإسكندرية في مناطق باب شرق والإبراهيمية والحضرة والأزاريطة والشاطبي والكورنيش، في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم الأربعاء، على العديد من المناطق والمحافظات الساحلية في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على مدار اليوم وتكاثر السحب المنخفضة.

وعقب سقوط أمطار في الإسكندرية، دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود موافي، بسيارات سحب المياه وفرق الطوارئ التي انتشرت في جميع المناطق التي تتعرض للأمطار، وبدأت التعامل السريع مع المياه وسحبها من بؤر التجمعات، لعدم تأثيرها على الطرق وإحداث سيولة مرورية.

أمطار على الطريق الصحراوي

وامتدت الأمطار إلى خارج الإسكندرية مع سوء حالة الطقس اليوم، لتصل إلى الطريق الصحراوي الإسكندرية القاهرة، الذي شهد غيوم شديدة وسحب محملة بمياه الأمطار مع استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على الطريق.

تحذيرات من السرعات على الطرق

وبسبب حالة الطقس اليوم، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بتوخي الحذر وخفض السرعات خلال القيادة، تزامنًا مع سقوط الأمطار لمنع الحوادث والحفاظ علي أرواح المسافرين لحين استقرار الأحوال الجوية على الإسكندرية والمناطق الممطرة.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد التي تضم الإسكندرية ومطروح ومحافظات وجه بحري، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة تصل إلى نسبة 40%، تصاحبها غيوم جزئية ونشاط للرياح.