المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية.. انطلاق المؤتمر الدولي السابع بجامعة الأزهر السبت

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، السبت، بالتعاون مع كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي يقام تحت عنوان «المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية»، على مدار يومي السبت والأحد 22 و23 أكتوبر الجاري، تأكيدا على تميز وريادة قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا.

صرح بذلك، الدكتور لطفي دياب عميد الكلية ورئيس المؤتمر، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول الكيمياء الخضراء وتغير المناخ، والجديد في علوم الخلايا الجزعية والبيولوجيا الجزيئية والصيدلة الإكلينيكة، كما تتناول محاور المؤتمر، التقنيات الحديثة في تطوير اللقاحات.

- التميز العلمي في البحوث الصيدلية

- الاساليب الجديدة في تصميم وابتكارالأدوية

- المنظور الحالي والمستقبلي لطب الأعشاب والعلاج بالنباتات، والتقنيات الحديثة في الصناعات الدوائية.

الدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر قال، إأن المؤتمر يتضمن سبع جلسات علمية، وعدد اثنين ورشة عمل، ويشارك به العديد من الأساتذة والخبراء بكليات الصيدلة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.