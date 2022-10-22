مصدر أمني ينفي انفجار قنبلة بمحيط أحد المولات في الشيخ زايد

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انفجار قنبلة بمحيط أحد المولات بمدينة الشيخ زايد في أكتوبر.

وزارة الداخلية: الواقعة منذ 2015

وأكّد المصدر، خلال بيان رسمي لوزارة الداخلية أنَّ الخبر قديم، وسبق نشره في عام 2015 بأحد المواقع الإخبارية، ويأتي إعادة تداوله في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من بث شائعات وأخبار مغلوطة لمحاولة إثارة البلبلة بعد فشلها في كسب مصداقية الشعب المصري الذي يعي مخططاتها وأهدافها المشبوهة.