«الداخلية» تضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أبرز النتائج

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (10) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (267) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1679) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تحرير 530 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (530) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.