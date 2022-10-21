«الداخلية» تنظم دورات تدريبية لرجال الشرطة لتعظيم منظومة حقوق الإنسان

عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورات توعوية وتثقيفية دورية في مقر القطاع، لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة.

قيادات وضباط القطاع يحضرون الدورات التدريبية

وحضر عدد من قيادات وضباط القطاع خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 19 من الشهر نفسه الدورات التدريبية التي تهدف، لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تمكنهم من أداء مهام عملهم ومداركة السلبيات وإزالة المعوقات في العمل، بما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة ويشكل مردوداً إيجابياً في تحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل القطاع الجماهيري.

وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات من بينها (استراتيجية الوزارة في مجال حقوق الإنسان- آليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني - دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي - سيكولوجية الوزارة في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوي الإعاقة - كيفية التعامل مع منظومة الشكاوى).

الارتقاء بالأداء الشرطي ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير الأداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات، التي من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكل قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية.