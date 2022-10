25 مليون دولار لـBlack Adam في يومين.. والافتتاحية الأعلى من نصيب «ذا روك»

بدأ فيلم Black Adam رحلته في شباك التذاكر حول العالم، ووصلت إيراداته خلال يومين لـ25 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وحقق يوم الخميس 7.6 مليون دولار، لترتفع الإيرادات يوم الجمعة لـ25 مليون دولار، وذلك بخلاف الإيرادات الخارجية بعد عرضه في عدد من الدول من بينها فرنسا، كوريا، الهند، أستراليا، المكسيك والمملكة المتحدة.

ونجح فيلم Black Adam في تحقيق 7.6 مليون دولار بعد العرض في 3.500 دار سينما، يوم الخميس، وذلك قبل أن يتم طرحه بشكل أوسع في 4.350 دار عرض بأمريكا الشمالية، في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

وتعتبر تلك الافتتاحية الأعلى في مسيرة دوين جونسون (ذا روك) السينمائية، وحقق فيلم «Fast and Furious 6» حوالي 7.5 مليون دولار، بينما حقق فيلم «Hobbs and Shaw» حوالي 5.8 مليون دولار، أما فيلم «Jumanji: The Next Level» حقق 4.7 مليون دولار، مما تعتبر بداية مشجعة للفيلم في دور العرض بالرغم من المراجعات النقدية السلبية، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

إيرادات فيلم Black Adam في العالم تصل لـ 14 مليون دولار

وعلى المستوى السوق الخارجية، قاربت إيرادات فيلم Black Adam في أول يومين حاجز الـ 14 مليون دولار، عن عرضه في 57 سوقًا، حيث حقق مليون دولار في كلا من فرنسا والهند، بجانب 1.3 مليون دولار في كوريا الجنوبية، بينما حقق في عرضه الافتتاحي بالمكسيك 850 ألف دولار، بالإضافة إلى 750 ألف دولار في أستراليا، ليصل الإجمالي لـ13.8 مليون دولار.

أزمة بسبب تصنيف فيلم Black Adam

وحاربت شركة إنتاج فيلم Black Adam للحصول على تصنيف مناسب للفيلم، حيث كاد أن يحصل على تصنيف «R» أي غير مناسب للمشاهدة للأطفال من جمعية الفيلم الأمريكي، بسبب مشاهد العنف في الفيلم، والذي كان سيبعد نسبة كبيرة من الجماهير مما يؤثر على عائدات الفيلم المادية، ولكن بعد أربع جولات تم منحه تصنيف «PG-13»، أي غير مسموح للمشاهدة لمن هم أقل 13 عاما دون إشراف عائلي.