عارضة أزياء: تعلمت التصميم من «كوكو شانيل».. وإطلاق براند خاص سهل جدا

قالت رانيا يونس، عارضة الأزياء والموديل العالمية، إنها تعلمت كل ما يتعلق بتصميم الأزياء والموديل من خلال كامب عارضة الأزياء العالمية كوكو شانيل، متابعة أنها تعمقت بدراسة مجال تصميم الأزياء في أمريكا عندما سافرت مع زوجها حامل الجنسيتين المصرية والأمريكية، مشيرة إلى أن مجال التصميم وعروض الأزياء متاحين بشكل أكبر في أمريكا، كما أن إنشاء براند خاص ليس صعبًا هناك.

إطلاق براند خاص سهل للغاية

وأضافت «يونس»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الورد» مع الإعلامية مها بهنسي عبر فضائية «TEN»، أن إطلاق براند خاص سهل للغاية عكس ما كانت تتوقع، حيث أنها بدأت بإنشاء شركتها في أمريكا، متابعة أن موضوع تصميم الأزياء هناك أمر ممتع وسهل للغاية، مفسرة ذلك أنه من الممكن أن نأتي بأي نوع قماش من دون خياطة ثم وضع حزام عليه فقط وهذا يسمى تصميم.

أنواع مجالات الموديل

وتابعت، أن مجالات الموديل أنواع وكلًا منهم له دراسته وأسسه الخاصة به والمنفصل عن الآخر، فهناك موديل فاشون، وموديل «ران واي»، وموديل «فيس فقط للميكاب»، لافتة إلى أنها تعلمت كل تلك الأنواع، كما أنها دخلت المجال كموديل من ثم كبراند، متابعة أنها أطلقت البراند الخاص بها منذ عام.

وأوضحت أن مجال تصميم الأزياء والموديل كارير كبير للغاية له دراسة وخطوات لابد من تعلمها، ولا يشترط طول ووزن معين حاليًا، ذاكرة أنها كانت تدرس في كلية خدمة اجتماعية قسم أطفال، وهواياتها المفضلة التصوير الفوتوجرافي.

الفرو والريش بالملابس هو موضة هذا العام

وأشارت عارضة الأزياء العالمية، إلى أنها ليس لديها فريق عمل، مشيرة إلى أنها تتابع كافة عارضي الأزياء في العالم كله كباريس وإيطاليا، بالإضافة إلى متابعة الموضة الخاصة بكل عام، لكي تستوحي أفكارها منهم، مضيفة أن الفرو والريش بالملابس هو موضة هذا العام.