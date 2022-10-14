مركز الحرف اليدوية في جامعة سوهاج ينظم مسابقة لـ «تصميم الأزياء التراثية»

"بأيدي طالبات سوهاج" نظم مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، مسابقة عن تصميم الأزياء التراثية، والتي استهدفت الطلاب من مختلف الكليات والمحترفين ودارسي تصميم الأزياء، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة خلال بيان صحفي أن الجامعة تحرص علي تنفيذ البرامج التدريبية والمسابقات والفعاليات التي تهتم برعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم، وذلك وفقاً لرؤية الدولة المصرية بإكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، و في إطار تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية في برنامج تنمية الصعيد.

أهداف المسابقة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن المسابقة تهدف إلى استحداث تصميمات معاصرة بروح تراثية للترويج للحرف اليدوية المشهورة في صعيد مصر.

وأوضحت الدكتورة ريهام محمد مدير المركز، أن المسابقة استمرت لمدة 10 أيام على التوالي بواقع 70 ساعة عمل مباشرة، وشارك بها 20 من مصممي الأزياء ما بين طلاب و محترفين ودارسي لتصميم الازياء.

استخدام التلي والنسيج

وأضافت أن المسابقة تضمنت كل ما يهتم بتصميم الأزياء والموتيفات الزخرفية، ومعرفة أنواع التطريز التراثي ( التلي والنسيج)، وتاريخ الفن، إلى جانب التعريف بالحرف التراثية السوهاجية والخامات اليدوية المتوفرة، وكيفية بداية صياغة أفكار التصميم لكل مصمم، ووضع خطوط البداية للتصميمات النهائية.