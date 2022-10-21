الذهب يستقر بالقرب من أدنى مستوى منذ عامين ونصف

استقرت أسعار الذهب دون 1630 دولارًا للأوقية، بداية تعاملات اليوم، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات باستمرار السياسية التشددية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض التضخم.

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في أمريكا

ودعّم الانخفاض المفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مجموعة من التصريحات المتشددة من مسؤولي البنك، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، إن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى بكثير من 4% هذا العام، ويبقيها عند مستويات تقييدية لفترة من الوقت.

أداء ضعيف للمعدن الأصفر

واستمر الذهب أيضًا في الأداء الضعيف كأصل آمن، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة والمخاطر المتزايدة من الركود العالمي، حيث دفع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى البحث عن ملاذ في الدولار، وانخفض المعدن بحوالي 1٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وبحسب توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، فمن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1624.89 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول في نطاق 1570 دولار في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى سعري على الإطلاق

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 في أغسطس عام 2020، خلال فترة أزمة كورونا التي دفعت المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر من التحوط ضد حالة اللايقين التي سيطرت على الأسواق حينها.

وكانت البيانات الأمريكية أظهرت مؤخرا أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجع بأقل من المتوقع في سبتمبر إلى 8.2%، وتسارعت الأسعار الأساسية باستثناء أسعار الطاقة والغذاء إلى أعلى مستوى لها في 4 عقود.