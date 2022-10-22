أسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1114 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة جنيهين، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1114 جنيهًا للجرام، مقابل 1112 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1273 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 955 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 744.75 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و912 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1658 دولارًا للأوقية.