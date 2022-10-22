خريطة أماكن علاج سرطان الثدي مجانا في المحافظات.. بينها مستشفى «بهية»

قال الدكتور محمد باسم، استشاري الجراحة العامة، إن سرطان الثدي ينقسم إلى عدة أنواع لكل منها مراحل علاجه المختلفة منها سرطان الثدي المنتشر وسرطان الأقنية المنتشرة، كما أنه لا يصيب النساء فقط، فأحد أنواعه النادرة تصيب الرجال أيضا.

وتابع «باسم» لـ«الوطن»: وتنتشر بمحافظات مصر عدة مراكز حكومية لعلاج أورام الثدي مجانا، وكذلك مراكز أهلية للعلاج والدعم النفسي للمرضى.

أماكن علاج سرطان الثدي مجانا

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، أماكن مراكز علاج سرطان الثدي، مجانا، داخل محافظات مصر:

فى محافظة الجيزة: مستشفى بهية في 4 شارع علوبة أول شارع الهرم بالجيزة.

وفي محافظة الغربية: مركز علاج أورام طنطا في 6 شارع الدكتور نجاتي المتفرع من شارع الجيش.

وفي محافظة الدقهلية: مركز أورام جامعة المنصورة بشارع جيهان، مدخل العيادات الخارجية.

وبمحافظة الأقصر: مستشفى شفاء الأورمان في مدينة طيبة الجديدة بحي وسط المدينة.

وبمحافظة سوهاج: مركز علاج الأورام بمدينة العرائس بالكورنيش الغربي.

مركز دعم لمرضى سرطان الثدي

بمحافظة القاهرة: المؤسسة الأهلية لمكافحة سرطان الثدى والتي تخدم المرضى من مختلف محافظات مصر مع توفير دعم نفسي للمريضات وأسرهن وتوجد المؤسسة في 33 شارع القصر العيني الدور التاسع.

36 مركزا مجانيا عبر المبادرة الرئاسية للصحة

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 36 مركزا لعلاج أورام الثدي مجانا خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة حيث يمكن معرفة عنوان أقرب وحدة صحية أو مركز فحص ومواعيد العمل عبر الموقع الإلكتروني للحملة من هنا فيختار كل مستخدم المدينة لتظهر الأماكن الأقرب.