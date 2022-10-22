«حياة كريمة»: مشروعات المبادرة في جنوب سيناء لها نتائج ملموسة

قال جبريل فتيح، منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة جنوب سيناء، إن المبادرة قدمت العديد من الخدمات، ونفذت مشروعات تساعد على توفير حياة كريمة لمواطني المحافظة، وذلك من خلال تسيير قوافل طبية، وأخرى للمساعدات الغذائية، مثل «وصل الخير 1»، و«وصل الخير 2»، و«وصل الخير 3»، وكذلك مبادرة «ابدأ» لتوثيق المصانع غير المرخصة، وبالتالي توفير فرص عمل للكثير من الشباب.

مبادرات الكشف المبكر على فيرس «سي»

وأضاف منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «extra news»، مع الإعلامية منة فاروق، أن مبادرات الكشف المبكر عن فيرس «سي»، والاطمئنان على صحة المواطن السيناوي كانت متوفرة بالمحافظة، مثل باقي محافظات مصر، موجهًا الشكر إلى المجتمع المدني، وإلى كل مواطن سيناوي تطوع خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء فى المبادرات المختلفة أو القوافل الطبية.

مبادرات الاندماج داخل المجتمع

وأوضح منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة جنوب سيناء، أن المبادرات التي تقوم بها الدولة بشكل موسع ومستمر، تساعد المواطنين على الاندماج داخل المجتمع، وتشجعهم على حب العمل التطوعي، ومساعدة الآخرين، موضحا أن الأفراد لابد أن يعتادوا على فكرة الاعتماد على العمل الذاتي وليس فقط العمل لدى الغير.