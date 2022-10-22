وكيل «رياضة القليوبية» يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير مراكز شباب «حياة كريمة»

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية مشرع مبادرة حياة كريمة وتأثيرها على تطوير مراكز الشباب بالقليوبية، والتي شملت 27 مركز شباب بقطاع شبين القناطر خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي ضمت إنشاء عدد من المباني الإدارية والملاعب وغرف خلع الملابس والأسوار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال جولة متابعة، يرافقه المهندسة شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، لتفقد عددا من مشروعات «حياة كريمة».

مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

وأوضح وكيل الوزارة أن الجولة شملت بعض مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بإدارة شباب شبين القناطر بالمرحلة الأولى للمبادرة.

الموقف التنفيذي لمراكز شباب حياة كريمة

وأضاف أن المتابعة تهدف إلى الوقوف على الموقف التنفيذي لمراكز الشباب، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشملت مراكز طحا نوب وكفر طحا والكوم الأحمر، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال فيها 50%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمقرات الإدارية.

كما تم متابعة مركز شباب عرب الصوالحة، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 60%، حيث تم الانتهاء من تطوير المبنى الإداري، وإحلال وتجديد الملعب الخماسي، وجار إنشاء غرف خلع الملابس وتنجيل الملعب القانوني.

أما بالنسبة لمركز شباب عرب جهينة، بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90%، وجار الانتهاء من الأعمال لتتم عملية التسليم وفقا للجدول الزمني المعد لذلك.