«إكسترا نيوز» تشيد بملف «الوطن» عن «حياة كريمة» و«القاهرة الإخبارية»

أشادت الإعلامية منة فاروق، مذيعة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بملف جريدة «الوطن» عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يحمل اسم «حياة كريمة الحلم الكبير»، وموضوع «الوطن» حول آراء الفنانين عن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».

«سكن كريم» على رأس أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تعد مبادرة «سكن كريم»، على رأس قائمة أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف الارتقاء بمعيشة الآلاف من الأسر التي ظلت لسنوات طويلة، تعيش بين حوائط لا يحميها سقف من حرارة الشمس فى الصيف، ولا من الأمطار وقسوة الصقيع فى الشتاء.

وتهدف مبادرة «سكن كريم»، إلى توفير مساكن آدمية للفئات الأكثر احتياجا للرعاية، التي يجر رصدها والتعرف عليها من خلال التعاون بين المبادرة وبرنامج تكافل وكرامة، بهدف التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

ويجر اختيار المنازل بحسب القرى الأكثر فقرا، التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحي، كما يتم ترميم الأسقف، فضلاً عن تحسين البنية التحتية.

ولم تكتف «سكن كريم» فقط بالمسكن، فاتسعت لتتضمن توفير فرص عمل للعاطلين من الجنسين، ما يسهم فى تنفيذ مكونات البرنامج فى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع المحلى على إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.