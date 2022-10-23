في نقاط.. خطة التنمية المحلية لمواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات

تعمل وزارة التنمية المحلية حاليا على تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة الزيادة السكانية للحد من آثارها، وتوعية المواطنين بمخاطرها، ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع الوحدة المركزية بضرورة القيام بعدد من المهام خلال الفترة المقبلة.

مواجهة الزيادة السكانية

ذكرت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، أهم خطوات مواجهة الزيادة السكانية، كالتالي:

- رصد مشكلات المحافظات الناجمة عن الزيادة السكانية.

- إعداد تقرير مفصل بالبيانات عن ظاهرة التسرب من التعليم بكل محافظة والأمية ونسب البطالة وغيرها.

- ابراز أسباب الزيادة السكانية بكل محافظة والمناطق المكتظة.

- تحليل البيانات المتوفرة والعمل بناء عليها من تحديد الأولويات والأسباب وطرق التعامل مع المشكلة.

- تسيير قوافل بالمحافظات للمناطق التي تعاني من الزيادة السكانية للتوعية وتوضيح السلبيات والأزمات الناجمة عن المشكلة.

- تحديد أنسب الحلول بالتنسيق مع بعض الجهات وتقديم الخدمات للمواطنين.

الالتزام بمحاور الاستراتيجية السكانية

- التأكيد على المحافظات بالالتزام بمحاور الاستراتيجية السكانية وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها على المحافظات ذات الظروف المتشابهة.

- التعاون داخل المحافظات بين وحدات السكان ومديريات الصحة في إطلاق برامج تنظيم الأسرة والوصول إلى المستهدفين من تلك البرامج وتقديم كل الدعم والمساعدة لهم خاصة في القري.

- العمل على تنشيط دور الرائدات الريفيات في رفع الوعي وخفض نسب الإنجاب وتوضيح خطورة الزيادة السكانية على الجانب الإقتصادي والاجتماعي.

- تشجيع خطط محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع المختصين ومحاولة الاستفادة من طلاب الجامعات للتوعية بمخاطر القضية وتعليم المواطنين.

- العمل على نشر القيم بين الشباب والتلاميذ بالمدارس والتأكيد على أهمية الصحة الإنجابية.

دورات تدريبية لتأهيل العاملين

- تدريب العاملين في وحدات السكان بالمحافظات ورفع كفاءتهم للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه وفق خطة الوزارة.

- التعاون مع مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإقامة نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة القومية للسكان

- إعداد 5 دورات تدريبية تتعلق بالقضية السكانية في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين حياة الأسرة.

- إعداد بعض العناصر كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات لتوضيح القضية السكانية وما ينجم عنها.

- إقامة بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة التنمية المحلية

- القيام بإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني وفق خطة كل محافظة سنويا

- وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات.