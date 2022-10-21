وزير التنمية المحلية: لا تسامح مع أي تقصير بشأن المخالفات والتعديات

وجَّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار حملاتها والمتابعة في مواجهة مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بكل حسم لأي مخالفات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة في أيام العطلات والإجازات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

منع تبوير الأرض الزراعية

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع المخالفات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضٍ بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

الموجة 20 لإزالة التعديات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قامت بها محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والمنيا وبني سويف وأسوان والإسكندرية والقليوبية والفيوم والدقهلية وبورسعيد وكفرالشيخ وأسيوط بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ20 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

من ناحية أخرى، وجَّه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المنفذة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، والمقرر في ديسمبر المقبل، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والمواصفات القياسية في التنفيذ، وفي سياق متصل تابعت وزارة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء «المركز الطبي» بحي الكوثر بتكلفة 15 مليون جنيه، وهو من المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال البرنامج.